В Зеленоградском округе произошёл пожар на территории пансионата для пожилых (фото)

В посёлке Дунаевка Зеленоградского округа в воскресенье, 6 июля, произошло возгорание деревянной кровли и стены котельной при пансионате для пожилых людей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

«Огнеборцы эвакуировали 35 человек и ликвидировали возгорание, не дав огню перейти на здание пансионата. Пострадавших нет. Причину пожара установят сотрудники органов дознания МЧС России», — говорится в сообщении.

Площадь возгорания составила 35 кв. метров. На месте происшествия работали девять человек личного состава и две единицы спецтехники.