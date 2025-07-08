СК: двух подростков из Черняховска ожидает суд по обвинению в вандализме

СК: двух подростков из Черняховска ожидает суд по обвинению в вандализме
Фото пресс-службы регионального СК
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В Черняховске завершено расследование уголовного дела в отношении двух несовершеннолетних жителей Черняховска, обвиняемых в вандализме (ч. 2 ст. 214 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, днем 2 мая в парке Победы 15-летний и 14-летний местные жители умышленно повредили информационный стенд. Сумма материального ущерба, причиненного муниципалитету действиями обвиняемых, составила 31 тыс. рублей. Следствием собрано достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как напоминили в пресс-службе ведомства, ранее председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручал представить доклад о ходе расследования указанного уголовного дела.


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