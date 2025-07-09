Инженер потерял 5 млн после обвинений в спонсировании иностранного государства

В Калининграде 31-летний инженер, запуганный обвинениями в спонсировании иностранного государства, перевёл мошенникам более 5 млн руб., взятых в кредит. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Обманная операция началась с СМС-сообщения, в котором говорилось о «взломе» личного кабинета мужчины на портале государственных услуг и необходимости срочно перезвонить по указанному номеру. После звонка с потерпевшим последовательно связались несколько «представителей» различных ведомств. Каждый из звонивших нагнетал обстановку, убеждая мужчину в серьезности ситуации, и в конечном итоге «специалисты» заявили, что такими делами занимаются исключительно сотрудники силовых структур.

Далее в разговор вступил «сотрудник службы безопасности», который сообщил калининградцу, что мошенники «оформили» от его имени доверенность на гражданина иностранного государства с правом оформления кредитов. В ходе разговора злоумышленники убедили мужчину взять кредит под предлогом «спасения» денег и перевода их на «безопасный счет». В результате заявитель лишился более 5 млн руб.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».