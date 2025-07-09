В Ленинградской области калининградец упал с вагона грузового поезда на рельсы

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Во вторник, 8 июля, в Ленинградской области 19-летний калининградец упал с вагона грузового поезда на рельсы во время движения. Его госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского ЛУ МВД России на транспорте.

Инцидент произошел около одиннадцати часов вечера. В дежурную часть транспортной полиции поступило «сообщение о том, что на железнодорожной станции Мга Кировского района Ленинградской области грузовым поездом, следовавшим в сторону Санкт-Петербурга, травмирован человек». Им оказался 19-летний калининградец.

Юноша забрался на вагон во время стоянки товарного поезда на станции. Когда состав начал движение, он не удержался и упал на рельсы. Сотрудники транспортной полиции выяснили, что молодой человек приехал в Санкт-Петербург посетить достопримечательности.

Сотрудниками Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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