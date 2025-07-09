Жителя Черняховска намерены судить за ложное сообщение о готовящемся взрыве

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В Черняховске назначили судебное заседание по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в ложном сообщении о готовящемся взрыве в поликлинике. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

По версии следствия, утром, 20 мая, обвиняемый находился в кабинете Черняховской центральной районной больницы и из хулиганских побуждений сообщил находящимся поблизости гражданам ложные сведения о готовящемся взрыве поликлиники. Он знал, что медработники предпримут меры по предотвращению акта терроризма, и осознавал, что сообщаемые им сведения не соответствуют действительности и могут дезорганизовать деятельность учреждений, вынужденных реагировать на его сообщение об опасности гибели людей, уточнили в облсуде. 

Изложенные подсудимым сведения о взрыве были переданы в дежурную часть МВД и другие специальные службы, призванные оказывать помощь в экстремальных ситуациях. После этого был организован выезд следственно-оперативной группы на место происшествия. Информация обвиняемого не подтвердилась.

Действия подсудимого следствием квалифицированы по ч. 2 ст. 207 УК РФ. Судебное заседание по уголовному делу назначено на 16 июля.

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