В Калининграде взяли под стражу мужчину, обвиняемого в убийстве сына-медика (фото) (видео)

В Калининграде взяли под стражу мужчину, обвиняемого в убийстве сына-медика (фото) (видео)
Фото: пресс-служба СУ СК по Калининградской области
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Житель Калининграда обвиняется в убийстве сына. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Калининградской области, уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Калининграда было заведено после того, как вечером 7 июля он, пребывая в состоянии алкогольного опьянения у себя в квартире по улице Багратиона в Калининграде, нанес своему сыну удар ножом в область груди.

«От полученного ранения 27-летний мужчина скончался на месте преступления. Его друг, находившийся в тот момент в квартире, сообщил о произошедшем в правоохранительные органы», — уточняет пресс-служба ведомства.

Источник в силовом ведомстве уточнил «Новому Калининграду», что погибший учился на медика.

«В настоящее время фигурант задержан, допрошен, ему предъявлено обвинение и по ходатайству следствия Московским районным судом города Калининграда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фигурант водворен в следственный изолятор до 8 сентября 2025 года», — добавили в пресс-службе Следкома.

На данный момент по делу допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз и выполняется комплекс следственных действий. Отметим, что ранее про обнаружение трупа 27-летнего мужчины с признаками насильственной смерти сообщала пресс-служба областной прокуратуры.

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