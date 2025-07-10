В Балтийске мошенники под видом газовиков похитили у пенсионера 2,5 млн

Мошенники под видом сотрудников газовой службы похитили у пенсионера из Балтийска более 2,5 млн рублей. Об этом сообщают в официальном канале УМВД России по Калининградской области.

63-летнему пенсионеру под видом газовиков позвонили мошенники. Аферисты сообщили, что мужчине пора менять счётчик, и попросили продиктовать код из смс-сообщения, который якобы является номером очереди. Получив доступ к документам мужчины, мошенники сообщили ему, что его банковские счета в опасности: кто-то пытается снять с них все деньги.

Разговор с «жертвой» продолжил «сотрудник правоохранительных органов», который посоветовал снять все деньги, перевести их на «безопасный» счёт и никому об этом не говорить. Мужчина выполнил все рекомендации аферистов и перевёл на указанный счёт более 2,5 миллионов рублей.

Следователь ОМВД России «Балтийское» возбудил уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ. «Полиция напоминает, что „безопасных счетов“ не существует! Будьте бдительны и не доверяйте незнакомцам, кем бы они ни представлялись», — предупреждает МВД.