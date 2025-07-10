В Калининграде на ул. Ульяны Громовой произошёл пожар, погибла пенсионерка

В Калининграде на ул. Ульяны Громовой в четверг, 10 июля, произошел пожар в квартире на третьем этаже жилого дома. При тушении пожара было обнаружено тело 66-летней хозяйки квартиры. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

В ходе осмотра места происшествия видимых признаков, указывающих на насильственный характер смерти, на теле погибшей не обнаружено. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность женщины при курении.

В момент возгорания в квартире также находилась 14-летняя внучка погибшей. Девочку госпитализировали в лечебное учреждение с признаками отравления продуктами горения.

«Для установления точной причины смерти, причины возгорания и очага пожара назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. В рамках проверки следователями выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавляет Следком. Прокуратура также контролирует установление обстоятельств гибели женщины.