В Калининграде председателя гаражного кооператива уличили в мошенничестве на 500 тыс.

В Калининграде возбуждено уголовное дело в отношении 72-летнего председателя потребительского гаражного кооператива по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Установлено, что в период с января 2017 года по октябрь 2023 года подозреваемый вносил недостоверные сведения в документацию о членских взносах. Воспользовавшись своим служебным положением, он обманным путем похитил более 500 тысяч рублей. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.