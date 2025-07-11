На Балтийском шоссе выехавший на встречку водитель спровоцировал тройное ДТП (видео)

В пятницу, 11 июля, днем в Калининграде на Балтийском шоссе произошло тройное ДТП. Движение затруднено. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась около 14:00 в районе городского кладбища. Водитель «Фольксвагена», двигавшийся в направлении Калининграда, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Рено» и грузовиком «Ман». В результате спровоцировавший ДТП автомобилист с телесными повреждениями направлен в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте дорожно-транспортного происшествия. В связи с загруженностью автодороги возможно частичное перекрытие проезжей части. Водителям рекомендуют использовать альтернативные маршруты движения.

Видео пресс-службы Госавтоинспекции