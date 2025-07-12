В Светлогорске изъяли голубей у несовершеннолетних «фотографов» (видео) (фото)

В Светлогорске изъяли голубей у несовершеннолетних «фотографов» (видео) (фото)
Скриншот видео пресс-службы УМВД России по Калининградской области
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В Светлогорске полицейские изъяли голубей у группы несовершеннолетних лиц, предлагавших сфотографироваться с птицами. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.

Группу несовершеннолетних в возрасте 16 и 17 лет выявили, как уточняется, сотрудники ИАЗ и инспекторы ПДН МО МВД России «Светлогорский». Полицейские установили, что подростки, являясь самозанятыми, использовали птиц для заработка, при этом не соблюдали требования к их содержанию.

Собранные правоохранителями материалы по ст. 8.53 КоАП РФ направлены в Росприроднадзор для принятия решения в соответствии с действующим законодательством. Указанное правонарушение влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до пятнадцати тысяч рублей, на должностных лиц — от десяти до тридцати тысяч, на юридических лиц — от пятидесяти до ста тысяч.

Голуби изъяты и переданы специалистам «Биосферы Балтики».

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