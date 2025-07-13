В Советске автомобиль врезался в дерево, пострадали 2 ребёнка (фото)

В Советске 12 июля в 18:50 произошло ДТП, в результате которого пострадали 2 несовершеннолетние пассажирки 2017 и 2022 года рождения. Об этом сообщает Госавтоинспекция Калининградской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Маяковского в районе дома 5 «А». Водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем «Фольксваген», на прямом участке пути допустила съезд с дороги и наехала на придорожное дерево.

Несовершеннолетних пострадавших с телесными повреждениями направили в медицинские учреждения.