В Советске автомобиль врезался в дерево, пострадали 2 ребёнка (фото)

В Советске автомобиль врезался в дерево, пострадали 2 ребёнка (фото)
Фото: Госавтоинспекция Калининградской области
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В Советске 12 июля в 18:50 произошло ДТП, в результате которого пострадали 2 несовершеннолетние пассажирки 2017 и 2022 года рождения. Об этом сообщает Госавтоинспекция Калининградской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Маяковского в районе дома 5 «А». Водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем «Фольксваген», на прямом участке пути допустила съезд с дороги и наехала на придорожное дерево.

Несовершеннолетних пострадавших с телесными повреждениями направили в медицинские учреждения.

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