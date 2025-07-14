64-летний калининградец лишился 5 млн под предлогом замены домофона

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64-летний калининградец потерял более 5 млн руб. в результате мошенничества под видом замены домофона. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Злоумышленник связался с потерпевшим через мессенджер, представившись занимающимся заменой домофона сотрудником. Он потребовал назвать пятизначный код, пришедший по телефону. После этого мошенник, выдававший себя за полицейского, сообщил, что код был передан преступникам и теперь с банковского счета жертвы идет незаконное списание денег.

«Сотрудник» убедил заявителя перевести все денежные средства на «безопасный» счет. В результате калининградец потерял более 5 млн руб., из которых 2,5 млн — личные сбережения, 1,3 млн — средства от продажи автомобиля, остальные — кредитные и долговые обязательства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


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