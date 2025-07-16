В ДТП на проспекте Калинина пострадал ребёнок (фото)

В Калининграде во вторник, 15 июля, на пересечении ул. Дзержинского и пр. Калинина столкнулись два автомобиля. Пострадал маленький ребенок. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло в 18:51. Водитель автомобиля «Лада» не предоставил преимущество в движении автомобилю «Omoda», двигавшегося по главной дороге, в результате чего произошло столкновение. «В результате ДТП водитель автомобиля „Лада“ и пассажир (2023 г.р.) автомобиля „Omoda“ направлены в медицинские учреждения», — добавляет пресс-служба.