В Калининграде механик потерял 1,1 млн на «инвестициях»

Механик из Калининграда лишился более 1,1 млн руб., взятых в кредит, следуя «инвестиционному плану» мошенников. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

В мессенджере с мужчиной связался «брокер» и предложил выгодный инвестиционный план, обещая значительное увеличение дохода. После получения от своей жертвы денежных средств мошенник убеждал потерпевшего совершать дополнительные платежи. Когда мужчина попытался вернуть деньги, связь с аферистом была потеряна.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».