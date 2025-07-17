В Калининграде в суд направили дело об избиении фельдшера скорой помощи

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В Калининграде утвердили обвинительный акт по уголовному делу в отношении 44-летнего местного жителя, избившего фельдшера скорой медицинской помощи. Мужчина обвиняется по п. «г» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное в отношении лица в связи с осуществлением им служебной деятельности). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии органа предварительного расследования, в ноябре 2024 года к матери обвиняемого в квартиру на ул. Левитана прибыла бригада скорой медицинской помощи. Между фельдшером и мужчиной, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый «ударил медицинского работника по голове, причинив черепно-мозговую травму».

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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