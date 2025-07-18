С начала сезона активности клещей за медпомощью обратились 3435 жителей региона

3435 жителей Калининградской области обратились за медицинской помощью после укусов клещей с начала сезона. Из них 1179 детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

«В лаборатории ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области“ исследовано 2955 клещей, собранных в природных биотопах и доставленных из медицинских организаций и населением. 18,1% исследованных клещей оказались заражены боррелиями, 0,41% — вирусом клещевого энцефалита», — говорится в сообщении.

Прививку от клещевого энцефалита получили 14102 человека, в том числе 2475 детей. В управлении напомнили, что вакцинация остаётся наиболее надёжным способом профилактики.

Акарицидные обработки проведены на площади 3837,31 га.

«Диагноз клещевого энцефалита установлен 4 калининградцам, болезни Лайма — 20-ти. Заболеваемость соответствует среднемноголетнему уровню. Ситуация остаётся на контроле управления. Врачи-эпидемиологи призывают соблюдать меры предосторожности: использовать репелленты, внимательно осматривать себя после прогулок на природе», — добавили в ведомстве.