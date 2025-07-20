В Калининграде из-за утечки газа отравления получили женщина с ребёнком

В Калининграде из-за утечки бытового газа получили отравления женщина и несовершеннолетний ребёнок. О происшествии, произошедшем в субботу, 19 июля, в одном из многоквартирных домов на Ленинском проспекте, сообщила пресс-службе регионального управления МЧС России.

«Вчера вечером в одной из квартир на Ленинском проспекте произошла утечка бытового газа. В результате происшествия пострадала женщина и несовершеннолетний ребенок. Они были доставлены в больницу с признаками отравления», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, причиной утечки стала неисправность газовой колонки.