В Чкаловске поезд сбил неизвестного, гулявшего по ж/д-путям

В микрорайоне Чкаловск в четверг, 17 июля, произошло ЧП на железной дороге, в ходе которого пострадал мужчина. Как сообщил «Новому Калининграду» начальник отдела корпоративных коммуникаций КЖД Александр Першин, происшествие было зафиксировано в 23:05.

«Почему он гулял по путям, полагаю, должны сказать следователи, — пояснил Першин. — К этому времени, полагаю, у них есть результат экспертизы».

Отметим, что в транспортной полиции оперативную информацию по ЧП «Новому Калининграду» предоставить не смогли, а в калининградском следственном отделе на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России пояснили, что информации о происшествии им не поступало.