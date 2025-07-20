В Чкаловске поезд сбил неизвестного, гулявшего по ж/д-путям

В Чкаловске поезд сбил неизвестного, гулявшего по ж/д-путям
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Происшествия на железной дороге

В микрорайоне Чкаловск в четверг, 17 июля, произошло ЧП на железной дороге, в ходе которого пострадал мужчина. Как сообщил «Новому Калининграду» начальник отдела корпоративных коммуникаций КЖД Александр Першин, происшествие было зафиксировано в 23:05.

«Почему он гулял по путям, полагаю, должны сказать следователи, — пояснил Першин. — К этому времени, полагаю, у них есть результат экспертизы».

Отметим, что в транспортной полиции оперативную информацию по ЧП «Новому Калининграду» предоставить не смогли, а в калининградском следственном отделе на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России пояснили, что информации о происшествии им не поступало.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter