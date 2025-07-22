На пересечении Южного обхода и Аллеи Смелых затруднен проезд из-за массового ДТП (видео)

В Калининграде произошло массовое ДТП на пересечении Южного обхода и Аллеи Смелых. Есть пострадавшие. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

«Госавтоинспекция информирует, что на пересечении автодороги „Южный обход“ и улицы Аллея Смелых произошло столкновение 5 транспортных средств. В результате дорожного происшествия есть пострадавшие. В связи с загруженностью автодороги и возможно частичным перекрытием проезжей части, Госавтоинспекция рекомендует использовать альтернативные маршруты движения», — говорится в сообщении.

Как уточнил «Новому Калининграду» очевидец, столкнулись 4 легковушки и грузовик, который вез плиты. «Три машины всмятку», — сообщил очевидец.

В свою очередь, в пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что «прибывшие специалисты деблокировали водителя грузового автомобиля, отключили аккумуляторные батареи, смыли с дороги топливо и передали пострадавших медикам. В ДТП пострадали 8 человек, в том числе 1 ребенок». По данным прокуратуры области, пострадавшему ребенку — 2 года.