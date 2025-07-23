В Зеленоградске пенсионер потерял 27 млн после общения с телефонными мошенниками

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В Зеленоградске 73-летний пенсионер лишился более 27 млн руб. личных сбережений после разговора с телефонными мошенниками. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

На электронную почту мужчине пришло письмо с документом с оформленной на его имя доверенности по банковским операциям. В письме был указан контактный телефон. Пенсионер перезвонил по указанному номеру, по которому ему ответил мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Собеседник сообщил об угрозе мошеннических действий с его сбережениями и убедил перевести все деньги на «безопасный счет». Потерпевший снял все накопления со своего счета и перевел их через банкомат по указанным реквизитам. Позже мошенник позвонил вновь и попросил положить мобильный телефон в микроволновую печь, объяснив это защитой от злоумышленников, якобы после этого аферисты не смогут отследить движение его денежных средств. Потерпевший выполнил указания звонившего и лишь спустя время осознал, что стал жертвой преступной схемы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

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