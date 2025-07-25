В Калининграде на Московском проспекте сбили 11-летнего велосипедиста (фото)

В Калининграде на Московском проспекте сбили 11-летнего велосипедиста (фото)
Фото: пресс-служба региональной Госавтоинспекции
Все новости по теме: ДТП

В Калининграде в четверг, 24 июля, произошло ДТП с участием 11-летнего велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, в 17:50 на Московском проспекте в районе дома № 175 двигался автомобиль «Ниссан» под управлением 46-летнего водителя, которая допустила наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, пересекавшего проезжую часть слева направо относительно движения автомобиля. Ребёнка госпитализировали.

Как отмечает пресс-служба, возникновение ДТП повлекло «нарушение правил расположения ТС на проезжей части, движение по дороге велосипедиста не достигшего 14 лет».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter