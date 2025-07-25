В Калининграде на Московском проспекте сбили 11-летнего велосипедиста (фото)

В Калининграде в четверг, 24 июля, произошло ДТП с участием 11-летнего велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, в 17:50 на Московском проспекте в районе дома № 175 двигался автомобиль «Ниссан» под управлением 46-летнего водителя, которая допустила наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, пересекавшего проезжую часть слева направо относительно движения автомобиля. Ребёнка госпитализировали.

Как отмечает пресс-служба, возникновение ДТП повлекло «нарушение правил расположения ТС на проезжей части, движение по дороге велосипедиста не достигшего 14 лет».