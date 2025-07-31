Бастрыкин поручил подготовить доклад по делу о ДТП с двумя маршрутками (видео)

Изображение: скриншот видео регионального управления ГАИ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального управления СКР Дмитрию Канонерову доложить о ходе расследования уголовного дела и обстоятельств ДТП с двумя маршрутками в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сообщение о ДТП в районе д. 57 на ул. Интернациональной поступило в полицию в среду, 30 июля, в 8:15. По предварительной информации, водитель маршрутки выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с другим микроавтобусом, выполнявшим перевозку пассажиров. В результате аварии пострадали восемь человек, семь из них были направлены в медицинское учреждение.

Следственными органами СК России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).