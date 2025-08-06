Калининградка лишилась более 1 млн, пытаясь заработать на криптовалюте

46-летняя жительница Калининграда потеряла 1 млн руб., пытаясь заработать на криптовалюте. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Потерпевшей поступило предложение о дополнительном заработке на бирже, занимающейся покупкой криптовалюты. Доверившись злоумышленникам, она в течение трех дней перечисляла через мобильное приложение банка денежные средства. Вскоре женщина поняла, что вывести заработанные деньги и вложенные средства не удастся.

Возбуждено уголовное дело по части 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».