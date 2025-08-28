Жительница Балтийска требует 130 тысяч рублей с хозяйки укусившей ее собаки

Все новости по теме: Безопасность

Жительница Балтийска обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда, причинённого укусом собаки. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Истица указала, что 7 марта 2025 года она гуляла со своей собакой по улице Балтийска. Неожиданно в ее сторону устремилась собака ответчицы и хотела наброситься на её собаку, но К. спрятала питомца за собой, пытаясь не дать причинить ему вред. В этот момент нападавшее животное укусило женщину за ногу, отчего она испытала сильную боль, испуг и стресс. Поскольку нога сильно болела, пострадавшая обратилась в медучреждение, где ей была оказана помощь. До конца марта 2025 года она находилась под наблюдением врача-хирурга, ходила на осмотры и перевязки.

Женщина просит взыскать с хозяйки укусившей ее собаки компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей и дополнительно понесенные расходы: 1 480 рублей за проведение судебно-медицинского освидетельствования, 30 000 рублей за юридические услуги и 3 000 рублей за уплаченную пошлину. Предварительное судебное заседание назначено на 17 сентября.

