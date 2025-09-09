В МВД предупреждают об актуальной схеме мошенников в игре Roblox

Все новости по теме: Криминал

Мошенники обманывают детей, предлагая выполнить задания из видео для получения денег в игре Roblox (6+). В результате злоумышленники похищают деньги родителей. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, пишет ТАСС.

В Telegram-канале «Вестник киберполиции России» разместили скрины переписки аферистов с ребёнком, которому для получения 10 тыс. робуксов (внутренняя виртуальная валюта платформы Roblox) предлагают выполнить задание, для которого подойдёт только телефон родителей или бабушки. «За другие телефоны — сразу в бан», — угрожают мошенники в опубликованной переписке. Они просят сфотографировать телефон, а потом зайти в приложение банка. В перспективе это позволит злоумышленникам произвести списания денег с карты.

«Мы неоднократно рассказывали о подобных схемах, но они по-прежнему актуальны», — отметили в киберполиции. Там призвали показать переписку детям и объяснить, что так действуют только мошенники.

