В Калининграде адвоката обвиняют в финансировании экстремизма

Следственные органы СУ СК России по Калининградской области возбудили в отношении 66-летнего адвоката адвокатской палаты Калининградской области уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (предоставление средств, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности экстремистской организации). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Калининградской области.

«По версии следствия, в ноябре 2021 года обвиняемый со своего банковского счёта осуществил денежный перевод в пользу организации, ликвидированной в связи с осуществлением экстремистской деятельности по вступившему в законную силу решению суда, о чём в публично доступных источниках информации размещены и опубликованы соответствующие сведения. В настоящее время правозащитнику предъявлено обвинение, в его жилище проведён обыск. По ходатайству следствия в отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий», — говорится в сообщении.

По уголовному делу выполняется комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, закрепление доказательной базы.

«В случае признания фигуранта судом виновным в совершении указанного преступления ему может грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок от трёх до восьми лет», — отметил руководитель следственного отдела по Центральному району города Калининграда СУ СК России по Калининградской области Виталий Скляренко.