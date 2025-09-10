Приставы Гурьевска изъяли у калининградца автомобиль за 64 неоплаченных штрафа (фото)

Все новости по теме: Долги

В Гурьевске судебные приставы арестовали и изъяли автомобиль должника. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по Калининградской области.

В отделении судебных приставов Гурьевского района были возбуждены исполнительные производства в отношении гражданина, накопившего 64 неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения на общую сумму почти 70 тысяч рублей.

Должник уклонился от погашения задолженности в установленные сроки. Мужчину разыскали и передали требование о явке на прием к судебному приставу. На принадлежащий мужчине автомобиль марки «Volkswagen Touran» 2004 г.в. был наложен арест. Транспортное средство изъято и перемещено на специализированную стоянку. На погашение задолженности у владельца авто есть десять дней. Далее последует процедура оценки машины для передачи на торги.


Фото: пресс-служба УФССП России по Калининградской области

