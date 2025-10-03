Житель области после ссоры с женой разместил в Сети ее «голое» фото и номер телефона

Все новости по теме: Семья

Житель Гвардейского района  после ссоры с женой решил «проучить» ее, выложив в Сеть фото обнаженной супруги. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Уголовное дело о распространении сведений о частной жизни потерпевшей поступило на участок мирового судьи. Как следует из документов, подсудимый, поссорившись с супругой, 20 ноября 2024 года он разместил фотографию с ее изображением в обнаженном виде в социальной сети «ВКонтакте». Фото сопровождалось номером ее мобильного телефона.

Как подчеркнули в суде, подобные действия являются незаконными, органы обвинения квалифицировали их по ч. 1 ст. 137 УК РФ — нарушение неприкосновенности частной жизни. Наказание предусматривает до двух лет лишения свободы.


