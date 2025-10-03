Суд вынес приговор женщине, насмерть сбившей школьника в Славском районе

Суд приговорил 44-летнюю женщину, которая насмерть сбила 10-летнего ребенка на пешеходном переходе в Славском районе, к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

ДТП произошло 17 июня 2024 года. Женщина двигалась по участку автодороги в пос. Раздольное Славского района. Школьный автобус остановился сразу за пешеходным переходом и высадил детей, приехавших из лагеря. В нарушение п. 14.1 ПДД РФ, приближаясь к пешеходному переходу, водитель не приняла меры к торможению, из-за чего «по неосторожности» совершила наезд на мальчика, переходившего проезжую часть. От полученных травм он скончался на месте.

В суде подсудимая признала вину частично. Она пояснила, что не имела возможности предотвратить наезд. «Хоть и видела школьный автобус, стоящий на встречной полосе перед пешеходным переходом, обратила внимание, что все дети побежали от автобуса вниз в поселок. Когда она поравнялась с задним колесом автобуса, под колеса ей выскочил мальчик. Не предполагала, что дети могут пойти в другую сторону. Никаких нарушений правил дорожного движения в своих действиях не усматривает. Ребенок, по ее словам, переходил дорогу вне пешеходного перехода», — сообщила пресс-служба. Несмотря на частичное признание вины, совершение преступления подтвердилось показаниями свидетелей, результатами экспертиз и другими документами.

Очевидцы ДТП сообщили, что мальчик не перебегал дорогу, а шел быстрым шагом. Девочка, ехавшая в автобусе, рассказала, что погибшего ребенка дразнили в пути. Когда мальчик вышел из автобуса, дети пригрозили ему, и он, испугавшись, быстрым шагом пошёл через дорогу, в другую сторону от остальных детей.

Суд установил, что наезд на ребенка произошел в границах нерегулируемого пешеходного перехода. Водитель не притормозила, хотя была обязана снизить скорость, чтобы убедиться в отсутствии пешеходов и иметь возможность пропустить их. «Это тем более необходимо в ситуации высадки детей на остановке вблизи пешеходного перехода в связи с непредсказуемостью поведения, присущей детям», — добавили в суде.

При назначении наказания суд учёл частичное признание вины, наличие на иждивении детей, принесение извинений и принятие мер к добровольному возмещению морального вреда в денежном выражении, от получения которого потерпевшие отказались, а также положительные характеристики и совершение преступления впервые. Приговором Славского районного суда за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ, женщине назначали наказание в виде лишения свободы на два года с отбыванием в колонии-поселении и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. В пользу родителей погибшего мальчика была взыскана компенсация морального вреда — по 2 млн руб. в пользу каждого.

Представители потерпевших, осуждённая и ее защитник подали апелляционные жалобы на приговор. Калининградский областной суд не нашёл оснований для изменения или отмены судебного акта. Приговор признали законным и обоснованным.