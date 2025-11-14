В Советске во время пожара в частном доме погиб ребенок-инвалид (фото)

В Советске на ул. Красина в пятницу, 14 ноября, в частном доме произошел пожар. Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Калининградской области, в результате происшествия погиб 7-летний ребенок-инвалид.

Фото: пресс-служба МЧС

Сотрудники МЧС ликвидировали огонь. Для тушения пожара привлекались 12 человек личного состава и три единицы техники. «В результате происшествия погиб семилетний ребёнок-инвалид, его мать получила травмы и госпитализирована. Причины возгорания устанавливаются», — добавила пресс-служба.

