В Славском районе задержали браконьера с 70-метровой сетью и пойманной рыбой

35-летний браконьер из поселка Ясное Славского района стал фигурантом уголовного дела за вылов рыбы сетью. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Рыбинспекторы обнаружили злоумышленника, когда тот загружал 70-метровую рыболовную сеть из воды в лодку. Сотрудниками отдела полиции по Славскому району установлено, что подозреваемый произвел вылов водных ресурсов запретным орудием лова — сплавной лесковой сетью. Он добыл 12 лещей, 1 карася, 1 жереха. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил более 7000 рублей. Полицейские изъяли у браконьера сеть и выловленную рыбу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, — лишение свободы на 2 года.