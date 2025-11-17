Жительница Нестерова лишилась 9,4 млн, поверив мошенникам

В Нестерове местная жительница лишилась накоплений, пытаясь заработать на бирже. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудниками полиции установлено, что 51-летней женщине поступило предложение о дополнительном заработке на бирже. Доверившись злоумышленникам, она в течение недели перечисляла через мобильное приложение банка денежные средства. Вскоре женщина поняла, что вывести ни «заработанные», ни вложенные средства не удастся, и обратилась в полицию. В общей сложности потерпевшая перевела аферистам более 9 400 000 рублей личных сбережений.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».