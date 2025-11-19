На проспекте Мира в Калининграде сбили двух двух пешеходов и собаку (видео)

На проспекте Мира в Калининграде сбили двух двух пешеходов и собаку (видео)
Скриншот видео АПК «​​Безопасный город»
Во вторник, 18 ноября, на проспекте Мира в Калининграде на пешеходном переходе сбили двух пешеходов и собаку. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

«​​По предварительным данным, 18 ноября 2025 года в 19:26 в городе Калининграде на проспекте Мира в районе дома 132 62-летний водитель автомобиля марки „Фольксваген“ при выполнении маневра — поворот налево с улицы Энгельса на проспект Мира (на разрешающий сигнал светофора) допустил наезд на пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП 51-летняя пешеход получила телесные повреждения», — говорится в сообщении.


