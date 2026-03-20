Пенсионерка перевела мошенникам 7,2 млн, чтобы избежать уголовной ответственности

Пенсионерка перевела мошенникам 7,2 млн, чтобы избежать уголовной ответственности

66-летняя калининградка, поверив обвинениям в спонсировании недружественного государства, лишилась 7,2 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По словам потерпевшей, на ее телефон совершались звонки от «представителей» различных государственных организаций, которые утверждали, что от имени потерпевшей выполняются денежные переводы на зарубежные счета. Злоумышленники угрожали финансовыми последствиями, а также уголовной ответственностью за спонсирование недружественного государства. Чтобы избежать наказания, мошенники предложили потерпевшей перевести сбережения на «безопасный» счет для проверки денежных средств. Женщина поверила лжесотрудникам и перевела все свои накопления по указанным реквизитам.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

