МЧС: 9-летний ребёнок пострадал при попытке выполнить задание из соцсетей (фото)

В Холмогоровке пострадал ребёнок, пытавшийся выполнить опасное задание из социальных сетей. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
«Трое несовершеннолетних, вдохновившись опасными челленджами из социальных сетей, решили повторить рискованный эксперимент — пробить баллончик дезодоранта и поджечь его содержимое. Приобретя аэрозольные баллончики в магазине, дети спустились в подвал жилого дома на улице Счастливой, где повредили один из них и подожгли», — говорится в сообщении.
В результате происшествия пострадал 9-летний ребёнок. Он получил ожоги головы и шеи различной степени тяжести и был госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи. В настоящее время его жизни ничего не угрожает. Остальные дети не пострадали.
МЧС России напоминает родителям:
не оставляйте детей без присмотра, даже на короткое время;
контролируйте, чем занимается ребёнок и какие материалы он просматривает в интернете;
храните спички, зажигалки и иные источники огня в недоступном для детей месте;
регулярно объясняйте ребёнку опасность игр с огнём;
повторяйте правила пожарной безопасности.