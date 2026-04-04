МЧС: 9-летний ребёнок пострадал при попытке выполнить задание из соцсетей (фото)

Все новости по теме: МЧС
МЧС: 9-летний ребёнок пострадал при попытке выполнить задание из соцсетей (фото)

В Холмогоровке пострадал ребёнок, пытавшийся выполнить опасное задание из социальных сетей. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

«Трое несовершеннолетних, вдохновившись опасными челленджами из социальных сетей, решили повторить рискованный эксперимент — пробить баллончик дезодоранта и поджечь его содержимое. Приобретя аэрозольные баллончики в магазине, дети спустились в подвал жилого дома на улице Счастливой, где повредили один из них и подожгли», — говорится в сообщении.

В результате происшествия пострадал 9-летний ребёнок. Он получил ожоги головы и шеи различной степени тяжести и был госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи. В настоящее время его жизни ничего не угрожает. Остальные дети не пострадали.


МЧС России напоминает родителям:

  • не оставляйте детей без присмотра, даже на короткое время;

  • контролируйте, чем занимается ребёнок и какие материалы он просматривает в интернете;

  • храните спички, зажигалки и иные источники огня в недоступном для детей месте;

  • регулярно объясняйте ребёнку опасность игр с огнём;

  • повторяйте правила пожарной безопасности.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter