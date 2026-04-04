МЧС: 9-летний ребёнок пострадал при попытке выполнить задание из соцсетей (фото)

В Холмогоровке пострадал ребёнок, пытавшийся выполнить опасное задание из социальных сетей. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

«Трое несовершеннолетних, вдохновившись опасными челленджами из социальных сетей, решили повторить рискованный эксперимент — пробить баллончик дезодоранта и поджечь его содержимое. Приобретя аэрозольные баллончики в магазине, дети спустились в подвал жилого дома на улице Счастливой, где повредили один из них и подожгли», — говорится в сообщении.

В результате происшествия пострадал 9-летний ребёнок. Он получил ожоги головы и шеи различной степени тяжести и был госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи. В настоящее время его жизни ничего не угрожает. Остальные дети не пострадали.





