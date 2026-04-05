В Мамоново 14-летний подросток погиб после удара током на трансформаторной подстанции

Фото: телеграм-канал прокуратуры Калининградской области

В Мамоново несовершеннолетний погиб после удара током на опоре трансформаторной подстанции. Об этом сообщает прокуратура Калининградской области.

Происшествие случилось вечером 4 апреля. «Трое подростков залезли на опору трансформаторной подстанции на территории предприятия по улице Тельмана в городе Мамоново. В результате этого 14-летний мальчик, схватившись за высоковольтные провода, погиб на месте от удара током», — говорится в сообщении.

Как отмечает МЧС региона, подстанция находилась под напряжением 15 тысяч вольт. Прибывшие на место спасатели с помощью альпинистского снаряжения сняли тело ребёнка с высоты около 7 метров. В ликвидации последствий происшествия были задействованы 8 специалистов и 2 единицы техники.

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств случившегося, а также ход и результаты процессуальной проверки.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

