Прокуратура: обвиняемый в гибели 2-летнего ребенка водитель был в наркотическом опьянении

34-летний водитель «Киа», допустивший столкновение с «Фольксвагеном» в поселке Железнодорожный Правдинского района, в результате чего погиб двухлетний пассажир «Фольксвагена», находился в наркотическом опьянении. Такие данные опубликовала пресс-служба Калининградской областной прокуратуры.

«С учетом позиции прокуратуры заключен под стражу водитель, совершивший ДТП в Правдинском районе, в результате которого погиб малолетний ребенок, — сообщили в пресс-службе ведомства. — По указанию прокуратуры района в отношении водителя проведено медицинское освидетельствование, в результате которого установлено, что мужчина пребывал в состоянии наркотического опьянения».

В связи с этим уголовное дело переквалифицировано на более тяжкий состав — п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения), а обвиняемый с учетом позиции прокуратуры заключен под стражу.