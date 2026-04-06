Прокуратура: обвиняемый в гибели 2-летнего ребенка водитель был в наркотическом опьянении

Прокуратура: обвиняемый в гибели 2-летнего ребенка водитель был в наркотическом опьянении
Фото: пресс-служба Калининградской областной прокуратуры
Все новости по теме: ДТП

34-летний водитель «Киа», допустивший столкновение с «Фольксвагеном» в поселке Железнодорожный Правдинского района, в результате чего погиб двухлетний пассажир «Фольксвагена», находился в наркотическом опьянении. Такие данные опубликовала пресс-служба Калининградской областной прокуратуры.

«С учетом позиции прокуратуры заключен под стражу водитель, совершивший ДТП в Правдинском районе, в результате которого погиб малолетний ребенок, — сообщили в пресс-службе ведомства. — По указанию прокуратуры района в отношении водителя проведено медицинское освидетельствование, в результате которого установлено, что мужчина пребывал в состоянии наркотического опьянения».

В связи с этим уголовное дело переквалифицировано на более тяжкий состав — п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения), а обвиняемый с учетом позиции прокуратуры заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что авария произошла 2 апреля на участке автодороги «Правдинск-Крылово» в поселке Железнодорожный. При совершении обгона автомобиль «Киа» пересек сплошную линию разметки и допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген», поворачивающим налево. Двухлетний пассажир «Фольксвагена» погиб на месте.
Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter