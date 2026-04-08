В Калининграде в среду, 8 апреля, на территории бывшего мясокомбината на Аллее Смелых загорелась трава. О пожаре корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили очевидцы.

«В указанном районе зафиксировано возгорание сухой травы на открытой территории. Площадь пожара составляет 200 квадратных метров.В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные подразделения. Угрозы распространения огня нет. Ситуация находится под контролем», — подчеркнули в региональном управлении МЧС.





Комплекс городской скотобойни на Аллее Смелых, 80 был принят в эксплуатацию в 1895 году и располагался в бывшей деревне Розенау — южном пригороде Кёнигсберга. Выбор места был обусловлен удобной транспортной логистикой: рядом проходила дорога с твердым покрытием (ныне Аллея Смелых) и линии Восточной и Южной железных дорог. Строительство нового предприятия было связано с необходимостью вывести устаревшую и не отвечающую санитарным требованиям скотобойню из центра города.

Первоначально комплекс включал производственные корпуса, холодильники, загоны для скота, административные и служебные здания, ресторан и водонапорную башню. Производственная мощность позволяла проводить два забоя в неделю — до 100 голов крупного рогатого скота, 400 овец и 400 свиней. В 1906 году предприятие было расширено.

После Второй мировой войны профиль объекта сохранился: на его базе был создан Калининградский мясоконсервный комбинат, позднее — Калининградский мясокомбинат. Предприятие окончательно прекратило работу в 2018 году.

В настоящее время на территории частично сохранились шесть исторических корпусов конца XIX — начала XX века, выполненных в эклектичном стиле с элементами промышленной архитектуры немецкого историзма. Здания представляют собой краснокирпичные объемы с арочными проемами, чугунными колоннами и кирпичными сводами.