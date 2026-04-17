В Калининграде на Гаражной грузовик сбил на переходе пенсионерку (видео)

В пятницу, 17 апреля, в Калининграде произошло два ДТП, в результате которых пострадали пожилые женщины. Одна из аварий случилась на пешеходном переходе. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

В 10:14 на улице Гаражной, 2, водитель автомобиля «Даф» при повороте направо на разрешающий сигнал светофора допустил наезд на 82-летнюю женщину перехода, которая переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу, также на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и направлена в медицинское учреждение.

Еще одно ДТП зарегистрировано на ул. Кирова. Там водитель допустил самопроизвольный откат автомобиля с последующим наездом на 85-летнюю женщину. Пострадавшая госпитализирована.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства обоих происшествий.