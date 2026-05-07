В «Храброво» задерживается 20 и отменено 6 рейсов

В калининградском аэропорту «Храброво» предупреждают о массовой задержке рейсов. В пресс-службе ее связывают с «временными ограничениями на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области».

Согласно онлайн-табло аэропорта, на утро 7 мая отменены по 3 рейса на прилет и вылет (два на петербургском направлении и один на московском), а также задерживается 11 рейсов на вылет и 9 на прилет. Кроме самолетов до Москвы и Петербурга на текущий момент задерживаются рейсы в Новосибирск, Иваново и Волгоград.

