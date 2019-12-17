Минус восемь: Минюст через суд ликвидировал партии, игнорировавшие выборы

Минус восемь: Минюст через суд ликвидировал партии, игнорировавшие выборы
Виталий Невар / Новый Калининград
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Министерство юстиции РФ через Верховный суд добилось прекращения деятельности восьми партий, игнорировавших участие в выборах на протяжении семи лет своего существования. Еще по трем организациям судебные решения не вступили в силу, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства.

Прекратили существование такие политические организации, как «Народная партия „За женщин России“», «Альянс зелёных», «Союз Горожан», «Народная партия России», «Социал-демократическая партия России», «Партия пенсионеров России», «Города России» и «Аграрная партия России».

Кроме этого, еще не вступили в законную силу принятые Верховным судом РФ решения о ликвидации Всероссийской политической партии «Народный альянс», Политической партии «Монархическая партия» и Всероссийской политической партии «Честно»/«Человек. Справедливость. Ответственность».

В настоящее время, по данным министерства, в РФ зарегистрированы 54 политические партии, 51 из которых имеет право принимать участие в выборах. Кроме этого, в реестре Минюста содержатся сведения о 39 организационных комитетах, образованных за последний год с целью создания партии.

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