Власти требуют переплату за работы на Острове. Подрядчик говорит, что документы сгорели

Власти требуют переплату за работы на Острове. Подрядчик говорит, что документы сгорели
Виталий Невар / Новый Калининград
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Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил иск министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области к «СК Монолит» о взыскании 34,1 млн руб. неотработанного аванса и 6 млн руб. пени. Соответствующее решение опубликовано в картотеке суда.

Как видно из решения суда, в апреле 2016 года власти и компания заключили контракт на дорожные работы на острове Октябрьском. В июне 2018 года власти расторгли контракт в одностороннем порядке. На этот момент компании было выплачено почти 120 млн руб. аванса при фактическом выполнении работ, согласно документам, на 85,5 млн руб. На этом основании власти и обратились в суд.

Сам факт наличия задолженности рассматривался в другом судебном процессе, где «СК Молнолит» пыталась взыскать в правительства еще почти миллион рублей за якобы выполненные и не оплаченные работы. Представители компании заявили, что направляли письмо о выполнении спорного объема работ. Однако в ходе процесса представители областного Управление дорожного хозяйства обратили внимание на несовпадение оттиска штампа учреждения на письме, отсутствие входящего номера, подписи специалиста, а также тот факт, что сведений о письме нет в журнале входящей корреспонденции за период. Остальная же переписка велась уже после расторжения контракта.

Суд отметил, что большинство спорных актов не содержат подписей заказчика и технического надзора, отсутствуют протоколы испытаний и уполномоченные лица не приглашались для проверки качества материалов.

«Управление дорожного хозяйства, помимо прочего, указало на то, что средняя плотность асфальтобетонной смеси, которая, по утверждению истца, применена при производстве работ, в подтверждение чего представлены паспорта качества, не соответствовала требованиям контракта (низкая плотность). Как следствие этому, работы истца, если они были выполнены с учетом этих паспортов качества, заказчиком в любом случае не принимались бы», — говорится в решении суда.

В суде представитель «СК Монолит» сообщил, что часть документации по исполнению контракта была утрачена при пожаре.

Решение по судебному процессу, в рамках которого был установлен факт переплаты, вступило в законную силу. Решение о взыскании переплаты — нет и может быть обжаловано.

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