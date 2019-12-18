Власти: субсидию на перевоз специалистов в область не получила ни одна компания

Калининградский бизнес в 2019 году не получил ни одной субсидии на привлечение специалистов из других регионов. Об этом сообщает портал Rugrad.eu со ссылкой на ответ регионального правительства.



В начале года заявки на включение в программу повышения мобильности трудовых ресурсов подали 12 компаний, власти согласились предоставлять субсидии 6 компаниям, 2 компании должны были получить деньги, но так и не получили их из-за непредоставления необходимых документов.

В областном бюджете на 2019 год закладывалось 30 млн руб. на компенсацию расходов на перевозку сотрудников из других регионов.