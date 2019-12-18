В облдуму внесен закон о разрешении митинговать около зданий, где сидят чиновники

7 депутатов облдумы во главе с председателем Мариной Оргеевой внесли в региональный парламент законопроект об отмене запрета на проведение митингов, пикетов и шествий около зданий, в которых располагаются органы власти. Соответствующий законопроект опубликован на сайте облдумы.

Ранее Конституционный суд признал незаконным запрет на проведение митингов около зданий, где размещаются чиновники, рассматривая обращение из республики Коми.

В ноябре члены калининградского отделения партии «Яблока» проводили пикет около здания облдумы с требованием отменить ограничения, которые Конституционный суд счел незаконным.