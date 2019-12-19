В США Палата представителей проголосовала за импичмент президента Трампа

Палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент президента Дональда Трампа по двум статьям — «превышение полномочий» и «воспрепятствование конгрессу», передаёт РИА «Новости» в четверг, 19 декабря.



Большинство в лице демократов проголосовало за импичмент, республиканцы — против. Как сообщает агентство, по статье «превышение полномочий» 230 человек проголосовали «за», в том числе один независимый депутат, «против» — 197, в том числе два демократа. Один человек воздержался — это была претендент на номинацию Демократической партии в президенты США Тулси Габбард. По второй статье 229 депутатов «за», 198 против, один парламентарий вновь воздержался.

Далее рассмотрением дела должен заняться сенат. Сам Дональд Трамп назвал процедуру импичмента, инициированную в конгрессе демократами, их политическим самоубийством.

«Вы видели мои рейтинги?.. Они старались объявить мне импичмент с первого дня. Они старались сделать это еще до того, как я начал борьбу», — сказал Трамп в четверг на митинге в штате Мичиган, имея в виду, что его рейтинг популярности, согласно последнему опросу, вырос с 38% в октябре до 43%.

В Белом доме, в свою очередь, заявили, что Трамп готов к следующим шагам в рамках процедуры импичмента и уверен, что будет полностью оправдан в сенате.