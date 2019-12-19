Алиханов отказался от одной из идей по стадиону, озвученной на встрече с Путиным

Алиханов отказался от одной из идей по стадиону, озвученной на встрече с Путиным
Виталий Невар / Новый Калининград
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Правительство Калининградской области «пока отказалось» от идеи передачи помещений компании «Крокус» Араса Агаларова для открытия большого фитнес-центра. Об этом губернатор Антон Алиханов сообщил на пресс-конференции в среду, 18 декабря, отвечая на вопрос «Нового Калининграда».

«От этой идеи мы пока отказались, потому что сформулированные условия по финансам достаточно жесткие. Мы практически не получали никакого доступа к этой инфраструктуре, которую он собирался создавать. Нас это не совсем устраивает», — сказал Алиханов.

В июле 2018 года в рамках визита президента Владимира Путина губернатор Антон Алиханов заявил, что с компанией «Крокус» были достигнуты договоренности об открытии большого фитнес-центра в помещениях стадиона еще на этапе строительства арены.

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