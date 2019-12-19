Алиханов заявил о частичном решении проблемы пошлин на мусор. Бизнес это опровергает

Проблему с введением пошлин на товары, произведенные из калининградского мусора, удалось частично решить. Для компаний, которые перерабатывают отходы конкретных предприятий с хорошим учетом, проблема больше не актуальна, но сложности остаются у тех, кто работает с отходами неопределенного происхождения. Об этом губернатор Антон Алиханов сообщил на пресс-конференции в среду, 18 декабря, отвечая на вопрос «Нового Калининграда».



«Смеял надеяться, что доклад, который был направлен, полностью эту проблему решит. Проблему он решил только частично. Для такой компании как „Арс“ эта проблема решена. Но это решение нас не устраивает. Потому что есть ряд компаний, для которых эта схема, предложенная Минфином и ФТС, неприемлема. Компания „Арс“ в основном потребляет отходы, производимые конкретным производителем, „Автотором“, и там ведется учет, таможка, растаможка и понятен источник этих отходов. Есть компании, и мы очень рассчитываем, что они будут только увеличивать свои мощности, для которых такой способ работы неприемлем. Они работают с отходами, которые мы с вами производим. Либо то, что сейчас собирается в этих оранжевых сетках, или то, что на новых контейнерах в Калининграде, или на новом комплексе сортировочном отсортировывать. Там не будет производителя», — сказал Алиханов.

Глава компании «Арс», которая в 4 судебных инстанциях доказала, что не должна платить пошлины, Артур Арутюнов сообщил «Новому Калининграду», что проблема не решена. Он по-прежнему платит таможенные пошлины при вывозе товаров, и понимания, когда эти требования со стороны таможни прекратятся, нет. Более того, после обращения областных властей на уровень президента с просьбой разобраться с обоснованностью обложения пошлинами продукции из калининградского мусора таможенный контроль калининградского бизнеса резко усилился, что оказалось чувствительным для предпринимателей, отметил Арутюнов.