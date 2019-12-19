Власти устали откачивать ядовитый фильтрат с закрытой свалки и решили строить трубу

Власти намерены отказаться от практики по нескольку раз в день вывозить ядовитый фильтрат, образующийся из-за проблем с проектом рекультивации на закрытой свалке в поселке имени Космодемьянского. В качестве альтернативы предлагается построить коллектор до расположенных недалеко очистных сооружений и сбрасывать фильтрат туда. Об этом губернатор Антон Алиханов сообщил на пресс-конференции в среду, 18 декабря.



«Мы закончили рекультивацию в Косме. Там есть сложности, потому что проект, к сожалению, который сделал город, да простят мне мои реверансы городские коллеги... нам приходится по нескольку раз в день откачивать фильтрат. Потому что там не справляется... Уже сейчас с городом договорились и они проектируют в первой половине следующего года, начинают готовить, там недалеко очистные, будет проложена труба, коллектор. Мы поможем финансового со строительными работами и через очистные будет прогоняться этот фильтрат и очищаться», — сказал Алиханов.