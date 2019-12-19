Власти устали откачивать ядовитый фильтрат с закрытой свалки и решили строить трубу

Власти устали откачивать ядовитый фильтрат с закрытой свалки и решили строить трубу
Ядовитый фильтрат. Олег Иванов / Зеленый фонд
Все новости по теме: Экология

Власти намерены отказаться от практики по нескольку раз в день вывозить ядовитый фильтрат, образующийся из-за проблем с проектом рекультивации на закрытой свалке в поселке имени Космодемьянского. В качестве альтернативы предлагается построить коллектор до расположенных недалеко очистных сооружений и сбрасывать фильтрат туда. Об этом губернатор Антон Алиханов сообщил на пресс-конференции в среду, 18 декабря.

«Мы закончили рекультивацию в Косме. Там есть сложности, потому что проект, к сожалению, который сделал город, да простят мне мои реверансы городские коллеги... нам приходится по нескольку раз в день откачивать фильтрат. Потому что там не справляется... Уже сейчас с городом договорились и они проектируют в первой половине следующего года, начинают готовить, там недалеко очистные, будет проложена труба, коллектор. Мы поможем финансового со строительными работами и через очистные будет прогоняться этот фильтрат и очищаться», — сказал Алиханов.

Ядовитый фильтрат в сентябре обнаружили экологи из организации «Зеленый фонд» и обратились надзорные органы. Городские власти отмечали, что претензии по проекту к ним не вполне обоснованы, потому что в проект вносились корректировки без согласования с ними после передачи полномочий областному правительству.
Комментировать (2)

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2019 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter