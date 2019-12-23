Минкомсвязи: роуминг с Белоруссией отменят в сентябре 2020 года

Минкомсвязи: роуминг с Белоруссией отменят в сентябре 2020 года
Виталий Невар / Новый Калининград
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Белоруссия подписала «дорожную карту» по отмене роуминга с РФ. Об этом сообщает ИА «Прайм» со ссылкой на министерство связи и информатизации республики.

Роуминг на территории Союзного государства должен быть отменен к сентябрю 2020 года. С российской стороны «дорожная карта» уже подписана.

Пресс-секретарь Минкомсвязи РФ Евгений Новиков сообщил, что в марте будущего года должны быть готовы законодательные предложения для закрепления «дорожной карты». Плата за входящие вызовы на территории СГ должна быть отменена в течение шести месяцев после этого. За указанное время будут подготовлены технические и организационные мероприятия по тарификации и маршрутизации звонков.

Ранее СМИ сообщали о сложностях при утверждении"дорожной карты" для отмены роуминга между странами.

Напомним, что на территории России роуминг отменен законодательно.

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